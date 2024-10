Matemático crava rebaixados do Brasileirão e prevê um gigante na Série B

Corinthians e Fluminense seguem na briga contra o rebaixamento (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por João Pedro Rodrigues , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 31/10/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Em uma briga que preocupa os torcedores, a luta contra o rebaixamento assusta diversos times da parte debaixo da tabela do Brasileirão. Após o término da 31ª rodada, Bragantino e Juventude entraram no Z4 e deram um pouco de alívio para os torcedores do Athletico-PR e Corinthians, mas juntos com o Grêmio e Fluminense, seguem com o radar ligado. Para que as possibilidades sejam postas em dados e números, o Lance! entrevistou o matemático Tristão Garcia para entender o cenário do drama contra a Série B do Campeonato Brasileiro.

➡️ Matemático revela pontuação para Vasco ir à Libertadores em 2025

Com apenas sete jogos para o final do Brasileirão (Athletico-PR com um jogo a menos), cada time consegue somar no máximo 21 pontos. Porém, segundo o matemático a tendência é de que o "número mágico" para a permanência na elite do futebol brasileiro seja 46 pontos. Com isso, alguns times precisam de grandes arrancadas no final do campeonato.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Uma briga séria. O número garantido são 46 pontos para fugir do rebaixamento. Tem grande chance de escapar com 45, que é o número que todos falam e não é garantido. 46 garante, tem grande chance com 45 e 44 precisa ter sorte - afirmou Tristão Garcia.

Sobre as "vagas" do Z4, o matemático cravou que duas equipes já estão rebaixadas e que não conseguem mais se salvar da Série B.

- Dois já foram. Dá para dizer que o Atlético-GO e o Cuiabá já caíram - disse Tristão.

(Foto: Isabela Azine/AGIF)

Sobre as probabilidades de rebaixamento, Tristão mostra um grande equilíbrio entre os times que ainda tem possibilidade de queda, com nenhum dos nove times com mais de 50% de chances de queda.

- Juventude 42% de risco, Bragantino 39%, Athletico-PR tem jogo a menos, mas não faz diferença no cálculo, com 25%, Corinthians com a vitória foi para 28% de risco, Vitória 30%. Ninguém tem um grande risco, mas alguém vai cair. Tem duas vagas em aberto. Fluminense 14%, Criciúma 18%, Grêmio com 7% e o Atlético-MG é um risco matemático. Eu diria que é a segunda página da tabela. Está muito em aberto o rebaixamento - analisou o matemático, que continuou, ao falar da dura sequência do Tricolor Gaúcho.

- Ninguém vai ser rebaixado com uma derrota, mas fica obrigado na sequência. O Grêmio tem um jogo contra o Fluminense e depois pega o Palmeiras. 7% que pode crescer - completou.

Tristão Garcia também analisou o risco de rebaixamento de Corinthians ou Fluminense. Para fazer o cálculo, o matemático relembrou do ano passado, quando a queda entre Vasco e Santos era de 38%, e acabou se materializando no Alvinegro Praiano.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- Ambos têm 31 jogos. O Fluminense tem um ponto a mais. Mas não é só um pontinho. Se empatarem em pontos, o Fluminense tem vitórias a mais. Fluminense tem 10 e o Corinthians tem 8. O Corinthians tem quatro jogos em casa e três fora. Ele só faz confronto direto (Vitória, Criciúma e Grêmio). São adversários que estão jogando a vida. Em casa tem o Palmeiras na segunda, que luta pelo título. Aí pega o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia mais na frente. O Fluminense também tem quatro jogos em casa e três fora. Os jogos do Fluminense fora são contra o Internacional, Athletico-PR e Palmeiras. Em casa, tem o Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. A vantagem do Fluminense é numérica: tem um ponto e vitórias a mais - finalizou Tristão.