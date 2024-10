Fluminense reencontra Grêmio um turno após reviravolta no Brasileirão

Thiago Silva, jogador do Fluminense, comemora classificação contra o Grêmio, no Maracanã, pela Copa Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (1), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Desde a derrota contra os gaúchos no primeiro turno, muito mudou no Tricolor: a equipe carioca passou de lanterna 83% de chances de permanência na elite e encerrou a sequência negativa na competição.

➡️ Segunda contratação mais cara do Fluminense completa um turno sem jogar

O duelo contra o Grêmio foi o sexto e último jogo de uma sequência negativa do Tricolor. Foram quatro derrotas com Fernando Diniz - demitido depois de clássico contra o Flamengo - e outras duas com o interino Marcão. À época, o tropeço intensificou o drama da lanterna do Campeonato Brasileiro, com grande risco de rebaixamento à Série B.

Porém, com a chegada de Mano Menezes e, mais tarde, a do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense voltou aos trilhos e criou um cenário bem mais favorável nos pontos corridos. Atualmente, segundo as estatísticas do "Espião Estatístico do ge", os cariocas encerrou a 31ª rodada com 83,09% de chances de permanecer na Série A do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Camisa Umbro Fluminense I 2024 Camisa Umbro Fluminense I 2024 Todos os tamanhos na Netshoes! A partir de R$ 299,16

Além das seis derrotas consecutivas, a pior marca do clube na história do Brasileiro, o Fluminense atingiu contra o Grêmio a marca de dez partidas sem vencer, que se estendeu até o empate em 1 a 1 com o Criciúma - ao todo, foram 13 jogos.

Apesar do respiro no campeonato, o resultado e a atuação diante do Vitória no último sábado (26) foram um banho de água fria nos sonhos da torcida. A derrota para a equipe baiana na 31ª rodada interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas do time de Mano Menezes. Agora, o duelo de tricolores será na próxima sexta-feira (1), no Maracanã, e o Flu tem a chance de começar nova sequência positiva nesta reta final.