Samuel Xavier encaminha renovação com Fluminense até 2026

Fluminense e Samuel Xavier estão próximos de um acordo pela renovação de contrato até dezembro de 2026. A informação foi dada inicialmente pelo “Ge” e confirmada pelo Lance!.

O vínculo do lateral-direito com o Tricolor tinha prazo de validade até dezembro de 2025. No entanto, o atleta está nos planos de Mano Menezes e sempre demonstrou interesse em permanecer no clube.

Contratado em 2021, Samuel Xavier participou de uma das gerações mais vitoriosas do Fluminense. O jogador participou das conquistas de dois Campeonatos Cariocas, Libertadores e Recopa Sul-Americana.

Em 2024, o atleta foi questionado por torcedores em determinados momentos da temporada. Ainda assim, o jogador está disposto a dar a volta por cima e seguir construindo sua história no Tricolor.

