Após a derrota para o Real Madrid por 3 a 0, na final da Copa Intercontinental 2024, o técnico Guillermo Almada confirmou o interesse do Pachuca por John Kennedy do Fluminense. A intenção é reforçar a equipe para o Mundial de Clubes 2025.

Aspas de Guillermo Almada

- Sim, é verdade que temos interesse em John Kennedy. O clube abriu negociações com o dono do passe do jogador, existe uma relação próxima e pode haver possibilidades de vir para o clube. É um grande jogador e tomara que possa nos acompanhar. Precisamos de alguns reforços para o Mundial de Clubes, pois alguns jogadores importantes foram vendidos neste semestre e ele pode nos ajudar muito nessa média de idade que temos que nivelar, pela quantidade de jovens que temos -, disse.

Há alguns dias, o Pachuca demonstrou interesse na contratação de John Kennedy por empréstimo com opção de compra no fim de 2025. No entanto, as negociações emperraram durante a disputa do Mundial.

A tendência, agora, com o fim da Copa Intercontinental, é que as equipes retomem as negociações. O atleta possui contrato com o Fluminense até dezembro de 2026, mas não está nos planos do clube para a próxima temporada.

O jogador foi fundamental na campanha do Fluminense rumo ao título da Libertadores de 2023. John Kennedy marcou o gol decisivo na final contra o Boca Juniors, em pleno Maracanã.

Situação de John Kennedy no Fluminense

Com a ascensão de Kauã Elias no Fluminense, John Kennedy perdeu espaço e se tornou a terceira opção do técnico Mano Menezes. Além do jovem da base, o centroavante Germán Cano também está na frente do camisa nove. Em 2025, o Tricolor ainda conta com o retorno de Lelê, que sofreu uma grave lesão em abril, mas estará de volta nos próximos meses.

John Kennedy comemorando um gol pelo Fluminense (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

