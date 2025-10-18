O zagueiro Thiago Silva teve um papel fundamental na vitória do Fluminense sobre o Juventude, pela 28ª rodada do Brasileirão. Autor do gol que garantiu os três pontos, o capitão deu um recado importante para seus companheiros antes da bola rolar.

Nesta temporada, o time sofreu com gols nos minutos finais e com desatenções que custaram caro. Atento ao problema, o camisa 3 não escondeu o assunto e "colocou o dedo na ferida" para ligar o alerta e motivar a equipe. No vídeo de bastidores, a FluTV registrou a fala do jogador.

— O resultado nós não temos a capacidade de controlar, mas as nossas ações precisam melhorar. Já aconteceu várias vezes, não pode acontecer mais. O sentimento de tristeza no final é fod*, dói para ca*, porque fizemos um grande jogo. Mas acabou. Hoje não pode escapar, não pode! Coragem para jogar, personalidade. Estamos em casa! Vamos buscar os caras, eles vão vir com energia porque estão apertados. Nossa qualidade vai fazer a diferença! — disse Thiago.

E as palavras do capitão por pouco não se confirmaram. Isso porque o Tricolor foi amplamente superior no primeiro tempo, mas não foi eficiente para balançar as redes. Segundo o Sofascore, o Flu teve 65% de posse, mas deu apenas quatro chutes e nenhum no gol. A torcida, irritada, vaiou a saída do time para o vestiário ao fim do primeiro tempo.

No retorno ao campo para a segunda etapa, a dinâmica do jogo se manteve. O Flu teve mais a bola e até melhorou o volume ofensivo: foram nove finalizações, sendo apenas a última na direção do gol. Ainda assim, o alerta de Thiago quase se concretizou aos 31 minutos, quando Giovanny acertou a trave em finalização de longe.

Apesar da má atuação, o capitão mudou o destino da partida e fez os 15 mil torcedores explodirem em alívio no último lance. De voleio, encobriu Jandrei e deu números finais ao jogo.

O que vem por aí para o Fluminense

O Tricolor volta à campo na segunda-feira (20), quando enfrenta o Vasco, pela 29ª rodada do Brasileirão, às 19h30, em São Januário. Depois, volta a jogar no Maracanã no dia 25 (sábado), às 21h30, contra o Internacional.

