Fluminense negocia contratação de meia paraguaio

O Fluminense negocia a contratação do meia paraguaio Rubén Lezcano na reta final da janela de transferências. O jovem de 21 anos pertence ao Libertad e é uma das grandes promessas de seus país. A informação foi dada pelo jornalista Bruno Pont e confirmada pelo Lance!.

Internamente, existe um otimismo pela contratação de Lezcano pelo Fluminense. A expectativa é de que a joia chegue no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28) para assinar contrato no último dia da janela de transferências do Brasil.

Lezcano chega para ser uma opção imediata para a vaga de Ganso, no Fluminense. O camisa 10 está liberado a voltar aos treinos, mas ficará afastado dos jogos por 30 dias, enquanto iniciará um processo de recondicionamento físico.

Por outro lado, Renato Augusto passou por uma cirurgia no ombro esquerdo e segue o cronograma de tratamento. No entanto, o meia irá se aposentar ao fim da temporada, e o Tricolor já trabalhou na busca por uma reposição.

Apesar dos 21 anos, Lezcano é um dos grandes destaques do Libertad. Em seis jogos disputados no Apertura 2025, o meia soma três gols e quatro assistências.