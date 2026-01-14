Fluminense não vence estreia no Carioca desde 2023; relembre

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (14) para a estreia no Campeonato Carioca diante do Madureira, no Estádio Luso-Brasileiro, às 19h (de Brasília), tentando quebrar um jejum recente. O Tricolor não vence o primeiro jogo da competição estadual desde 2023.

Nas últimas cinco estreias no Carioca, o Fluminense soma duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O retrospecto inclui tropeços como mandante e como visitante e reforça o desafio do início de temporada, especialmente em anos em que o clube optou por utilizar formações alternativas.

Na edição passada, em 2025, o Tricolor ficou no empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa-RJ, em Moça Bonita. Em 2024, novamente não venceu: empate por 1 a 1 com o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. A última vitória na estreia aconteceu em 2023, quando bateu o Resende por 2 a 0, também no Raulino.

Antes disso, os resultados foram negativos. Em 2022, derrota por 1 a 0 para o Bangu, no Luso-Brasileiro, mesmo estádio que recebe a partida de estreia Já em 2021, o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Resende, no Maracanã.

Retrospecto recente do Fluminense em estreias do Carioca

2025 – Fluminense 0 x 0 Sampaio Corrêa-RJ 2024 – Volta Redonda 1 x 1 Fluminense 2023 – Resende 0 x 2 Fluminense 2022 – Fluminense 0 x 1 Bangu 2021 – Resende 2 x 1 Fluminense 2020 – Cabofriense 0 x 1 Fluminense

Para a estreia de 2026, o cenário volta a ser de observação. O Fluminense entra em campo com uma equipe alternativa, formada por jogadores da base e atletas que tiveram poucos minutos na temporada passada. A estratégia faz parte do planejamento da comissão técnica, que dividiu a reapresentação do elenco e utiliza o Carioca como espaço para testes e avaliação interna.

Nomes como Lezcano, Santi Moreno e Riquelme começam a partida entre os titulares, assim como John Kennedy, que optou por encurtar o período de férias para ganhar mais minutos neste início de ano. O time será comandado à beira do campo por Maxi Cuberas e Marcão, já que Luis Zubeldía segue afastado após procedimento cardíaco.

O histórico recente mostra que estreias no Carioca nem sempre são simples para o Tricolor, sobretudo em anos de transição. A partida desta noite, além de valer pontos em um formato de competição mais enxuto, também representa a oportunidade para nomes com pouco espaço no "time de confiança" de Zubeldía.