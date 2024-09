Scarpa, do Atlético-MG, em ação pela Libertadores (Foto: Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 14:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Nesta quarta-feira (18), às 19h, o Fluminense joga contra o Atlético-MG pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. A partida marca mais um encontro entre o Tricolor e o ex-jogador do clube, Gustavo Scarpa.

➡️ Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Após a classificação do Atlético-MG, Scarpa projetou os confrontos contra o Fluminense pela Libertadores.

– Baita confronto, histórico, contra o atual campeão, uma grande equipe. Independentemente do que estão passando no Brasileiro, estão numa crescente, um futebol bonito de ser visto. E vamos fazer de tudo para tentar impor o nosso estilo. Tenho certeza que vai ser um grande jogo – disse o jogador.

Gustavo Scarpa é ex-jogador do Fluminense. Em 22 de dezembro de 2017, o jogador entrou com uma petição na Vara do Trabalho do Rio de Janeiro para requisitar a rescisão do seu contrato com o Tricolor, em razão de pagamentos atrasados por parte do clube. Em 11 de janeiro de 2018, a Justiça decidiu pela rescisão através de um mandado de segurança, que foi acatado pela CBF no dia posterior.

➡️ Fluminense tem receitas para enfrentar Atlético-MG e sonhar em avançar na Libertadores

Após saída do Fluminense, Scarpa jogou por Palmeiras e Atlético-MG. Nos confrontos entre clube e jogador, são duas vitórias do time carioca, dois empates e quatro vitórias da equipe paulista, onde o meia atuou entre 2018 e 2022.

Porém, Scarpa não vence o Fluminense há três anos. Na ocasião, o Fluminense perdeu para o Palmeiras em julho de 2021, no Allianz Parque.

Pelo Palmeiras, Scarpa fazendo gesto para a torcida do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Desde a partida, são quatro jogos entre Fluminense e Gustavo Scarpa: uma vitória do Tricolor e três empates. No último encontro, o único com o meia atuando pelo Atlético-MG, as duas equipes empataram por 2 a 2, pelo primeiro turno do Brasileirão de 2024.

Gustavo Scarpa não tem nenhum gol marcado contra o Fluminense. O atleta possui duas assistências, em vitórias do Palmeiras em casa contra o clube das Laranjeiras.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense