Jogo do Fluminense hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (18), o Fluminense joga contra o Atlético-MG pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. As equipes se enfrentaram no Brasileirão em duas oportunidades, com o time carioca levando vantagem, com um empate e uma vitória. O jogo de hoje terá início a partir das 19h, no horário de Brasília, com transmissão da Paramount+. Confira as informações do jogo do Fluminense hoje.

Fluminense e Atlético-MG duelam pela primeira partida das quartas da Libertadores; Confira as informações do jogo de hoje (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Fluminense chega para o jogo de hoje com um resultado ruim na última rodada do Campeonato Brasileiro, após sofrer a virada na derrota por 2 a 1 contra o Juventude mesmo quando vencia até o final do jogo. A equipe carioca está na 16ª colocação do campeonato, a primeira fora da zona de rebaixamento. A Libertadores parece ser a única esperança de salvação na temporada do clube.

O Atlético-MG também vem para a partida desta quarta com um resultado adverso. O Galo perdeu para o Bahia fora de casa pelo placar de 3 a 0, mas o momento da equipe mineira é melhor do que a do Tricolor das Laranjeiras. O Atlético atualmente se encontra na 10ª posição do Brasileirão, além de também estar vivo na Copa do Brasil, disputando as semifinais da competição

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fluminense x Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Atlético-MG

Copa Libertadores - Quartas de Final (Ida)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro, 19h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Paramount+

⚽Escalações confirmadas de Fluminense e Atlético-MG

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Nonato), Ganso; Arias, Kevin Serna, Kauã Elias (Cano) - Técnico: Mano Menezes.

Desfalques: Diogo Barbosa e Ignácio (Em fase de transição física após lesão).

Atlético-MG

Everson; Mariano (Saravia); Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Fausto Vera, Battaglia, Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito

Desfalques: Zaracho, Eduardo Vargas e Alisson (Lesionados); Otávio e Saravia (São dúvidas para a partida).