Fluminense tem receitas para enfrentar Atlético-MG e sonhar em avançar na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

De volta ao Rio de Janeiro, o Fluminense vira a chave do Brasileirão e já trabalha para encarar o Atlético-MG, na Libertadores. A equipe de Mano Menezes possui as receitas para sonhar com uma vaga na semifinal.

Na temporada, o Tricolor conquistou uma vitória sobre o Galo atuando em Belo Horizonte e empatou o duelo do primeiro turno em Cariacica. No jogo do Espírito Santo, o Time de Guerreiros deixou escapar pelas mãos uma vantagem de 2 a 0 que tinha até os 28 minutos da segunda etapa.

Embora seja um retrospecto muito recente, o Fluminense conseguiu se sobressair e ser mais bem sucedido em suas propostas. Além disso, a equipe de Mano Menezes vem em uma crescente, enquanto o Atlético-MG vive um período instável tanto na Libertadores, quanto no Brasileirão.

Além disso, o Tricolor entra em campo em uma situação semelhante em relação a 2023 quando conquistou a Glória Eterna. O Time de Guerreiros faz o primeiro jogo em casa, no Maracanã, e sabe que precisará levar um bom resultado para a próxima semana, em Minas Gerais.

No ano passado, o Fluminense recebeu o Olímpia na partida de ida das quartas de final da Libertadores e venceu por 2 a 0. Na volta, a equipe de Fernando Diniz foi mais tranquila para o Paraguai e assegurou a classificação entre os quatro melhores times do torneio.

Com mais de 45 mil ingressos vendidos, os comandados de Mano Menezes devem ter uma atmosfera favorável e pulsante apenar da derrota para o Juventude. Sendo essa mais uma das receitas para superar o adversário na competição continental.