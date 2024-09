Lei do Ex dupla? Fluminense e Atlético-MG será marcado por reencontros

Guga, lateral do Fluminense, já defendeu o Atlético-MG







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 04:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense recebe o Atlético-MG no gramado do Maracanã nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Além de ser o encontro de duas potências do futebol brasileiro, o duelo será marcado por reencontros dos dois lados e, quem sabe, pela famosa Lei do Ex.

Do lado do Fluminense, o reencontro será quádruplo, já que quatro jogadores, da defesa ao ataque, tiveram o Atlético em sua história. Pela camisa alvinegra, o atacante Keno brilhou durante os anos 2020 e 2022, quando foi transferido ao Tricolor. Na época, o baiano foi um dos heróis do Galo na campanha de 2021, ao conquistar o Brasileirão e a Copa do Brasil, além da Supercopa no ano seguinte.

Outro jogador que conquistou títulos pelo Atlético Mineiro foi o lateral Guga, que atualmente defende o Fluminense, na mesmo época que seu companheiro de equipe Keno, quando ambos jogavam pelo Galo. Além deles, o lateral-direito Samuel Xavier e o meia David Terans também contam com passagens pelo clube mineiro.

Já no Atlético-MG, as chances de lei do ex são "menores", com apenas um jogador que já defendeu o Tricolor. Gustavo Scarpa, meio-campista do Galo, foi formado pelas categorias de base do Fluminense, onde atuou entre os anos 2014 e 2017, e foi um dos grandes destaques do clube carioca durante sua passagem.

Samuel Xavier, do Fluminense, já foi jogador do Atlético-MG. Foto: Gilson Junio/AGIF

No confronto entre as equipe, com esses jogadores, a lei do ex não entra em ação desde o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023, quando Samuel Xavier marcou o gol do empate pro Fluminense. Vale lembrar que, nessa mesma partida, o gol do Galo havia sido de Guga, que já defendia o clube carioca.

O duelo é o primeiro passo para a classificação as semifinais da Libertadores. O Fluminense busca defender o título de Campeão da América, enquanto o Atlético-MG está na luta de retornar à Glória Eterna após mais de 10 anos. A partida acontece no Maracanã, às 19h, e contará com a transmissão pelo streaming Paramount+.