Fluminense não exerce compra e acerta liberação de Jan Lucumí

O Fluminense não exerceu a opção de compra e acertou a liberação do atacante Jan Lucumí, que estava emprestado até o fim da temporada. Com isso, o colombiano retornou ao seu país, onde pertence ao Boca Juniors de Cali.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O atleta de 20 anos chegou ao Time de Guerreiros no início do ano como uma das promessas de seu país. No entanto, o jovem não conseguiu emplacar uma sequência de jogos na equipe profissional e disputou algumas partidas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Na equipe profissional, Lucumí participou apenas de cinco jogos, sendo todos vindo do banco de reservas. Com Mano Menezes, o atacante atuou em apenas duas partidas contra Fortaleza e Criciúma, no início da passagem do gaúcho.

continua após a publicidade

Além de Lucumí, o Fluminense já havia acertado a liberação de Marquinhos, que estava emprestado junto ao Arsenal. O clube optou por não exercer a compra do atleta dos Gunners, que nem foi relacionado para os últimos jogos do Brasileirão.

Mercado do Fluminense

Além de Lucumí e Marquinhos, o Fluminense não planeja contar com o zagueiro Felipe Melo na próxima temporada. O clube não procurou o veterano por uma renovação de contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro.

continua após a publicidade

Além do campeão da Libertadores, Gabriel Pires não está nos planos do Tricolor para 2025, e o meia será negociado na janela de transferências de janeiro. Por outro lado, o zagueiro Igor Rabello entrou na mira do Time de Guerreiros.