Mano salva Fluminense do rebaixamento e encerra temporada em alta; veja balanço

Mano Menezes salvou o Fluminense do rebaixamento à Série B e encerrou a temporada em alta com a classificação na Copa Sul-Americana. No entanto, o comandante possui contrato até o final de dezembro e não tem seu futuro definido para 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Anunciado em julho, o treinador fez sua estreia no Tricolor na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Internacional. Na época, o Time de Guerreiros ocupava a lanterna da competição com apenas seis pontos somados com Fernando Diniz e Marcão.

Uma das marcas do trabalho de Mano Menezes foi conseguir dar consistência defensiva ao Fluminense. Desde a sua estreia, o clube carioca foi a segunda equipe menos vazada, tendo sofrido apenas 18 gols em 25 jogos. A equipe ficou atrás apenas do Botafogo.

continua após a publicidade

As chegadas de Thiago Silva e Facundo Bernal foram chaves para que o treinador conseguisse desenvolver seu trabalho. No entanto, o gaúcho ficou marcado negativamente pelos poucos gols. Desde o período em que assumiu o clube, o Fluminense teve o 4º pior ataque do Brasileirão.

Nas arquibancadas, Mano Menezes nunca foi um nome unânime entre os torcedores e vinha sendo muito vaiado no Maracanã. As eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores, respectivamente, tiveram um peso significativo nessa questão comportamental.

continua após a publicidade

Apesar das críticas e da rejeição, o treinador cumpriu sua missão, que era livrar o Fluminense da queda para a segunda divisão. O comandante também quebrou tabus, como a conquista da primeira vitória do clube no Allianz Parque sobre o Palmeiras e deixa o Tricolor em melhores condições para projetar 2025 e almejar títulos.

Outro ponto positivo tem relação com a campanha do Time de Guerreiros fora de casa, o que foi uma das maiores preocupações em 2023. Enquanto a equipe de Fernando Diniz somou apenas 13 pontos longe do Rio de Janeiros em 19 partidas, Mano Menezes fez 17 pontos em 13 jogos. O Fluminense deixou de ser a 3ª pior campanha como visitante em 2023 para ser a 10ª melhor em 2024.

Veja marcos da passagem de Mano Menezes no Fluminense

Campeonato Brasileiro:

- 7ª melhor campanha desde a sua chegada (40 pontos somados)

- 4º pior ataque desde a sua chegada (24 gols marcados)

- 2ª melhor defesa desde a sua chegada (18 gols sofridos)

- 53% de aproveitamento com o Fluminense

- Saiu da 20ª colocação e encerrou na 13ª colocação

Copa do Brasil:

- Eliminação nas oitavas de final para o Juventude

- Não venceu na competição (uma derrota e um empate)

Libertadores:

- Classificação nas oitavas de final sobre o Grêmio nos pênaltis

- Eliminado nas quartas de final para o Atlético-MG por 2 a 1 no agregado