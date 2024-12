Felipe Melo não é procurado pelo Fluminense e tem saída encaminhada

O Fluminense não procurou Felipe Melo para uma renovação de contrato, e o jogador deve deixar o clube no fim do ano. Aos 41 anos, o atleta perdeu espaço sob comando de Mano Menezes e a tendência é uma saída nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Campeão da Libertadores e peça fundamental na campanha do clube em 2023, o veterano atuou em apenas 23 jogos na última temporada. No entanto, o período em que mais iniciou como titular foi com Fernando Diniz.

Com o fim do Brasileirão, Felipe Melo iniciou as férias com uma viagem para Turquia, onde atuou e é ídolo do Galatasaray. O atleta receberá algumas homenagens de sua ex-equipe por conta do que fez no passado.

continua após a publicidade

O zagueiro também ficou marcado por polêmicas dentro de campo em 2024, como a expulsão por ter empurrado um funcionário do Atlético-GO. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o atleta pegou um gancho de três jogos por um cartão vermelho recebido contra o Grêmio, quando insinuou que a arbitragem estaria roubando o Tricolor.

Felipe Melo faz gesto de roubo após ser expulso no jogo entre Fluminense e Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fluminense monitora o mercado

Enquanto Felipe Melo tem sua saída encaminhada, o Fluminense demonstrou interesse na contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG. O clube ainda não realizou uma proposta oficial ao Galo, mas espera dar prosseguimento ao negócio nas próximas semanas.