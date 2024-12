O Fluminense definiu o planejamento e os jogadores inscritos para a disputa da Copinha, que se inicia no dia 2 de janeiro. O Tricolor é o segundo maior campeão da competição e busca o sexto título do torneio de base.

Os Moleques de Xerém está no Grupo 10 e estarão sediados na cidade de Lins, que fica cerca de 430 km de distância da capital de São Paulo. A equipe comandada por Rômulo Rodriguez estreia contra a Inter de Limeira no dia 3 de janeiro, às 19h (de Brasília). Na sequência, o Fluminense encara o Coimbra no dia 6 de janeiro, às 18h30, e o Linense, no dia 9 de janeiro, às 19h.

O Tricolor utilizará a Copa Xerém como preparação visando o início da Copinha em pouco mais de três semanas. Com isso, os jovens realizarão cinco confrontos em um intervalo de nove dias e estreiam diante do Zenit, da Rússia, nesta terça-feira.

Após o torneio, o Fluminense seguirá se preparando no Rio de Janeiro e viajará para São Paulo entre os dias 1 e 2 de janeiro. A equipe contará com figurinhas carimbadas da última edição, como Fabinho, Kelwin, Júlio Fidélis e Léo Jance.

Embora tenha mandado uma lista com 30 nomes inscritos para a disputa da Copinha, o Tricolor não contará com algumas peças. Atletas como Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi, por exemplo, não viajarão para São Paulo e estarão à disposição do profissional para o início do Campeonato Caioca. O volante Davi Melo, que é filho de Felipe Melo, também é dúvida para a viagem.

Tabela de jogos do Fluminense

Fluminense x Inter de Limeira - 3 de janeiro, às 19h (de Brasília) - Estádio Gilberto Siqueira Lopes

Fluminense x Coimbra - 6 de janeiro, às 18h30 (de Brasília) - Estádio Gilberto Siqueira Lopes

Fluminense x Linense - 9 de janeiro, às 19h (de Brasília) - Estádio Gilberto Siqueira Lopes

Inscritos do Fluminense na Copinha

Goleiros :

Antônio Carlos

Gustavo Félix

Kevyn Vinícius

Laterais :

Júlio Fidelis

Léo Jance

Miguel Sampaio

Vagno

Zagueiros :

Gorgulho

Gustavo Cintra

Janderson

Loiola

Meias :

Davi Melo

Dohmann

Fabinho

Gabriel Renan

Isaque

Luis Fernando

Matheus Pedro

Natan

Riquelme Felipe

Thiago Henrique

Victor Kauan

Wallace Davi

Atacantes :

Arthur Henrique

Enzo

Isac Martins

João Lourenço

Kelwin

Keven Samuel

Wesley Natã

Lista com 30 jogadores inscritos pelo Fluminense na Copinha (Arte: Comunicação/FFC)

Provável escalação

FLUMINENSE (Técnico: Rômulo Rodriguez)

Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Janderson e Léo Jance; Fabinho, Victor Kauan e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin.