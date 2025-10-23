Fluminense monta plano para pagamento de dívida com leilão de R$ 10 milhões
Clube busca abatimento maior da dívida
O Fluminense vai promover nesta quinta-feira (23) um leilão no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para diminuir parte de suas dívidas trabalhistas. O clube vai destinar R$ 10 milhões para a ação, valor que equivale a quase um quinto do total devido, estimado hoje em R$ 55 milhões.
Desde 2022, o Tricolor vem quitando seus débitos dentro do Regime Centralizado de Execuções (RCE) — um acordo que permite o parcelamento das dívidas trabalhistas ao longo de vários anos. O clube deposita R$ 1,3 milhão por mês e realiza um pagamento anual extra de R$ 4,8 milhões.
A iniciativa foi aprovada pela comissão de credores e pelo Ministério Público do Trabalho, e tem como meta antecipar parte dos pagamentos e conseguir descontos nas dívidas. Quem aceitar receber antes, com maior abatimento, terá prioridade no repasse.
Como será o leilão
A operação terá duas etapas:
- A primeira, com R$ 5 milhões disponíveis, atenderá credores com dívidas de até R$ 1 milhão.
- A segunda também terá R$ 5 milhões, mas será voltada a credores que possuem valores acima de R$ 1 milhão, com desconto mínimo de 30% sobre o valor original.
Organização financeira e planejamento do Fluminense
O clube vê o leilão como parte do plano para colocar as contas em ordem e reduzir pendências antigas. O movimento é impulsionado pelas receitas extras da temporada de 2025, e deve ajudar o Fluminense a melhorar o equilíbrio financeiro e a imagem institucional junto à Justiça do Trabalho.
