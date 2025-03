Fluminense: médica avalia lesão e tempo de recuperação de Otávio

O Fluminense ganhou nova preocupação com a lesão de Otávio. O volante rompeu o tendão de Aquiles da perna direita na última quinta-feira (27), passará por cirurgia e está fora por tempo indeterminado. Considerando o período necessário para a recuperação desse tipo de contusão, há o risco do jogador perder a temporada.

Em contato com o Lance!, a Dra. Flávia Magalhães, médica do esporte, especialista em gestão de saúde de atleta, com mais de 20 anos de atuação no futebol, explica o processo de recuperação do rompimento do tendão de Aquiles. Em casos cirúrgicos - como o do jogador do Tricolor -, o atleta pode ficar até nove meses fora.

— Se a lesão for parcial e tratada de forma conservadora (não cirúrgica), a recuperação geralmente leva cerca de 4 a 6 meses. Já para os casos cirúrgicos, o tempo de recuperação varia de 6 a 9 meses, dependendo da idade, condições de tratamento e comprometimento do atleta — afirma a doutora.

— As fases do tratamento cirúrgico se dividem em pós-cirúrgico (6 semanas de imobilização); fase de mobilização (exercícios leves para flexibilidade e mobilidade); fase de fortalecimento (entre 3 e 6 meses) e a fase final de recuperação e retorno ao esporte. A volta deve ser progressiva, com avaliação clínica e de força muscular, além de uma análise cuidadosa do risco de lesão recorrente. Deve ser avaliado alguns fatores, como força muscular, principalmente na panturrilha e nos músculos do tornozelo; movimentos funcionais, idade, histórico do atleta e os aspectos mentais que possam interferir na segurança do atleta neste retorno — explica Flávia.

Substituto de Otávio

Em fevereiro, o Fluminense anunciou a contratação de Otávio, que assinou vínculo com o clube até dezembro de 2027. Até aqui, o volante entrou em campo em seis partidas, sendo cinco como titular, incluindo o dois jogos das finais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

Sem o jogador, o técnico Mano Menezes terá de definir um substituto para a posição. O favorito é Hércules, meio-campista que chegou do Fortaleza no início do ano. O camisa 35 treinou entre os titulares na última sexta-feira (28) e deve assumir a função ao lado de Martinelli.

