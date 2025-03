A primeira rodada do Brasileirão reserva o 15º encontro entre Fluminense e Fortaleza desde 2019. O retrospecto aponta para um favoritismo carioca, mesmo jogando fora de casa. A bola rola neste sábado (29), às 18h30, na Arena Castelão.

Desde o retorno do Leão do Pici para a Série A do Brasileirão, em 2019, foram 14 duelos entre os clubes, sendo dois deles pela Copa do Brasil de 2022. O recorte geral soma sete vitórias do Flu, das quais quatro foram como visitante. Do outro lado, há apenas três vitórias do Fortaleza e quatro empates.

Entre 2019 e 2022, o tricolor carioca era soberano no confronto: foram seis vitórias, três empates e apenas uma derrota, que aconteceu no returno do Brasileirão de 2021. No recorte recente, analisando a partir de 2023, o time cearense equilibrou os resultados, tendo vencido dois dos últimos quatro jogos, perdendo um e empatando outro.

A última vez que as equipes se encontraram foi justamente neste empate. Válido pela 34ª rodada do Brasileirão de 2024, Cano e Lima marcaram para o Flu, que jogava em casa, e Marinho e Moisés para os visitantes.

Fábio, goleiro do Fluminense, durante partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão de 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Lei do Ex? 👀

Nos elencos atuais, há um ex-jogador em cada lado. Após quatro anos jogando no Fortaleza, o volante Hércules foi contratado pelo Fluminense nesta temporada e foi titular em oito dos 13 jogos que disputou. Do outro lado, Diogo Barbosa atualmente defende o Leão do Pici após dois anos no Rio de Janeiro. O lateral foi titular em seis das nove partidas que jogou em 2025.

Hércules em campo pelo Fluminense. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Curiosamente, ambos tem histórico de marcar quando os clubes se enfrentam. Em 2023, pela 32ª rodada do Brasileirão, Diogo fez o gol da vitória nos acréscimos. Por sua vez, no primeiro turno daquele ano, Hércules fez um dos gols da vitória do Fortaleza por 4 a 2.