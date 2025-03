O meia Matheus Martinelli concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (27), no CT Carlos Castilho. De olho na estreia do Brasileirão, o jogador do Fluminense falou sobre as expectativas para a estreia fora de casa, afirmou que 2025 é um novo ano e que estão focados para não correr o mesmo risco da temporada passada.

Em 2024, o Tricolor teve uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Foi seu pior início na era dos pontos corridos, de modo que a luta contra o rebaixamento durou até a última rodada. Com mais de oito anos de clube (incluindo base e profissional), Martinelli passou por muitos momentos diferentes e acredita que esse "fantasma" não assombrará o Flu em 2025.

- A gente reergueu o clube, realmente. Eu estreei em final de 2020 e acho que essa reconstrução começou com o Mário, em 2019, e desde então a gente tem colocado o clube onde ele deve estar. Em 2024 tivemos dificuldade, foi um ano atípico pro que estávamos vivendo nos últimos cinco. Acho que é página virada, temos um grande elenco e estamos com a mentalidade de ter atenção em todos os campeonatos para não correr o mesmo risco. - disse o meia.

Confiança para a estreia no Brasileirão

O Fluminense dá seu primeiro passo no Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (29), às 18h30, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O Leão do Pici costuma ser duro de enfrentar quando é mandante, mas está numa fase ruim, sem vencer há quatro jogos tendo perdido em casa para o CRB, na Copa do Nordeste, e para o Ceará, no Estadual. Mas Martinelli demonstrou não pesar o momento do adversário e garantiu foco para começar pontuando na competição.

- Todo mundo vai passar por altos e baixos. Eles estão nesse momento de dificuldade, como nós já tivemos aqui e todos os times devem passar durante o ano. É difícil manter um nível 100% lá em cima. Esperamos um jogo difícil, vamos entrar para fazer o máximo para começar o Brasileirão com os três pontos. - afirmou.

A última vez que o Fluminense entrou em campo foi há cerca de 10 dias, na final do Carioca. De lá para cá, o futebol brasileiro está parado por conta da Data Fifa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esse intervalo, segundo o jogador, foi positivo para o elenco aprimorar a parte física, que será muito exigida ao longo do ano, frisando a importância da pré-temporada nessa preparação.

Ainda, rasgou elogios à Paulo Henrique Ganso, confessando a ansiedade do elenco pelo retorno em definitivo do camisa 10. Mesmo com a ausência do 'maestro', Martinelli avaliou positivamente as contratações que chegaram ao Flu, classificando como um elenco "jovem, com fôlego e físico".

Sobre a renovação do contrato com o Flumiennse

Há duas semanas, Martinelli renovou seu contrato com o Fluminense, estendendo o vínculo até dezembro de 2027. Se em seu primeiro ano encheu os olhos do torcedor jogando um futebol maduro, atualmente tem sido alvo de críticas, mas isso não influenciou na hora de tomar a decisão de escolher permanecer no clube.

- Eu pensei 'gosto de estar aqui, gosto do clube, de jogar aqui'. Enquanto eu puder marcar história no clube, eu vou. Continuarei lutando ao máximo em todos os jogos e espero dar grande continuidade nessa história. Me sinto um menino, feliz. Com ambição de vencer títulos aqui, de demonstrar a gratidão por esse clube que me revelou. O único jeito de eu demonstrar isso é mostrando garra em campo, dando vitórias e títulos pra torcida.

Ainda nessa linha, o atleta falou que o time não estabeleceu prioridades nos campeonatos e que vai entrar para disputar o título tanto no Brasileirão, quanto na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Ele reforçou o desejo de conquistar mais troféus para marcar seu nomena história e deixar um legado no Tricolor.

Sobre a Sul-Americana

O primeiro compromisso do Flu na Sul-Americana será na próxima terça-feira (6), contra o Once Caldas, da Colômbia. Além de jogar fora de casa, o Tricolor terá um desafio conhecido dos clubes brasileiros: a altitude. Isso porque o Estádio Palogrande, em Manizales, fica a 2.160 metros acima do mar.

- Vamos precisar pontuar em casa e também fora. Jogar contra times sul-americanos fora de casa é sempre difícil. Temos essa primeira missão na Colômbia e precisamos vencer a altitude pra fazer um bom jogo.