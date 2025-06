Com estilo, Fluminense embarca para o Mundial de Clubes

O Fluminense embarcou para o Mundial de Clubes na noite desta sexta-feira (6). A primeira parada do Tricolor nos Estados Unidos é a cidade de Columbia, na Carolina do Sul, que será a base do time na competição. Vestindo o Terno Atlas, peça da coleção desenvolvida em parceira com a Foxton, a delegação chegou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com esquema de segurança reforçado no "Salão Nobre". Além do estilo do uniforme de viagem exclusivo, a collab conta com coleção cápsula casual com mais de 20 peças.

No embarque, estavam 29 dos 31 inscritos, uma vez que Jhon Arias e Rubén Lezcano estão com as seleções da Colômbia e Paraguai, respectivamente, para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Arias entrou em campo nesta sexta-feira, no empate sem gols com o Peru, jogando por 62 minutos. Já Lezcano, não foi relacionado na vitória paraguaia sobre o Uruguai.

Ambas as equipes voltam a jogar no dia 10. A Colômbia enfrenta a Argentina, em Buenos Aires, enquanto o Paraguai joga contra o Brasil, em São Paulo.

Destes 31, há três que ainda estão em recuperação para retornar aos gramados: Germán Cano, Agustin Canobbio e Facundo Bernal. O artilheiro argentino não joga há mais de um mês e falou sobre como foi o período de recuperação.

- Estou muito bem, fazendo uma alimentação especial para ter uma cicatrização mais rápida do ligamento colateral. Me preparei muito bem, fisicamente também estou melhorando a cada dia. Ainda não estou 100%, falta treinar mais com meus companheiros. Esse mês que fiquei fora me dediquei muito a trabalhar para voltar o mais rapido possível.

Além disso, destacou o Borussia Dortmund, primeiro adversário do Flu no Mundial. As equipes se enfrentam no dia 17 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

- Todo mundo sabe que o Borussia é uma grande equipe, tem jogadores muito rápidos e fortes fisicamente. A intensidade é muito alta então teremos que fazer o nosso melhor e estar muito concentrados.

Confira os jogadores inscritos do Fluminense:

O Tricolor inscreveu 31 dos 35 jogadores possíveis para o Mundial de Clubes e tem até o dia 10 para enviar a lista final. As quatro vagas foram deixadas em aberto para possíveis reforços, que visam a competição, mas também o restante da temporada. O perfil buscado é de um zagueiro canhoto, um meio campista e um atacante que jogue pelos lados do campo e tenha o "um pra um".

Até o momento, o Flu sondou a situação de alguns jogadores, mas não obteve nenhuma resposta positiva. Nomes de peso, como Neymar e Cristiano Ronaldo, foram contatados pelo presidente tricolor, assim como os atacantes Soteldo, do Santos, Nico Lopez, do Nacional, além do volante Willian, conforme informado por André Hernan.

Entre os relacionados, há três Moleques de Xerém: Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi. Os dois primeiros tiveram mais oportunidades no time principal, enquanto o último foi relacionado para partidas recentes, mas não foi acionado.

Goleiros: Fábio, Gustavo Ramalho, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Zagueiros: Freytes, Ignácio, Manoel, Thiago Santos e Thiago Silva

Laterais: Gabriel Fuentes, Guga, Renê e Samuel Xavier

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Isaque, Lezcano, Lima, Martinelli, Nonato, PH Ganso, Riquelme e Wallace Davi

Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Jhon Arias, Keno, Kevin Serna, Lavega e Paulo Baya