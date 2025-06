Os torcedores de Botafogo, Flamengo e Fluminense já estão no clima da Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho. Diante deste cenário, moradores da Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, mantém uma tradição há mais de 40 anos: pintar o asfalto em anos de Copa do Mundo. Com a primeira edição do torneio entre clubes, os residentes tiveram a ideia de seguir com a iniciativa e colorir o local.

O trecho da rua que fica entre a Boulevard 28 de Setembro e a Rua Teodoro Silva conta com uma pintura da logomarca da competição, além das bandeiras dos clubes cariocas que disputarão o Mundial, e do Palmeiras, também classificado para o torneio.

Os moradores também pintaram camisas de alguns jogadores que entrarão em campo, como Vini Jr, do Real Madrid, e Messi, do Inter Miami. Tudo para a festa ser completa durante o torneio.

Em entrevista ao Lance!, Bruno Nobre, torcedor do Flamengo e morador da rua Pereira Nunes, detalhou a tradição das pinturas no asfalto.

- Há mais de 40 anos a gente faz para a Copa do Mundo. Com essa Copa do Mundo de Clubes, vimos a oportunidade de fazer essa arte aqui na rua e, claro, prestigiar os clubes brasileiros. Até para dar uma sorte, sabemos que será difícil - disse Bruno.

Estreias dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes

15/06 - Botafogo X Seattle Sounders

15/06 - Palmeiras x Porto

16/05 - Flamengo x Espérance-TUN