Fluminense não renova com Felipe Alves, e goleiro fica livre no mercado

O Fluminense optou por não renovar o contrato do goleiro Felipe Alves, que se encerra no dia 31 de dezembro de 2024. Com isso, o arqueiro fica livre no mercado para assinar com outro clube. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O veterano chegou ao Tricolor no início de 2024 com indicação de Fernando Diniz para ser reserva imediato de Fábio. A questão do jogo com os pés foi um ponto levado em consideração para sua contratação.

No entanto, Felipe Alves perdeu espaço com o técnico Mano Menezes, tendo sido relacionado apenas para o jogo contra o Criciúma. O comandante priorizou o goleiro Vitor Eudes como primeira opção para Fábio.

O entorno do veterano está avaliando o mercado e estudando as sondagens em busca de uma nova equipe para o veterano. Aos 36 anos, o arqueiro não pensa em se aposentar no momento.

Outras saídas do Fluminense

Além de Felipe Alves, o Fluminense já liberou Jan Lucumí e Marquinhos, que estavam emprestados e não serão contratados para 2025. O clube também não procurou Felipe Melo, que tem contrato até o fim de dezembro de 2024. A tendência é de que o zagueiro não permaneça.

Além do trio, o meia Gabriel Pires não deve permanecer no elenco para a próxima temporada. O volante não foi aproveitado por Mano Menezes e não está nos planos do Tricolor para 2025.