Fluminense inicia planejamento para estadual, mas tem impasse chave

O Fluminense iniciou o planejamento para a disputa do Campeonato Carioca 2025, que se inicia no segundo fim de semana de janeiro. No entanto, o clube vive um impasse com relação a situação do treinador para a próxima temporada.

O Tricolor contará com alguns jogadores da base para formar parte do elenco que disputará os quatro primeiros jogos do estadual. Apesar de inscritos na Copinha, Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi não viajarão para São Paulo, pois estarão à disposição no Cariocão. Davi Melo, filho de Felipe Melo, é dúvida e tem chances de permanecer no Rio de Janeiro.

Sem definição com relação a permanência ou saída de Mano Menezes, a tendência é a de que Marcão comande o Fluminense nos quatro primeiros jogos oficiais de 2025. O ex-jogador é membro da comissão técnica permanente do clube e dirigiu a equipe no início do Campeonato Carioca desse ano com um grande aproveitamento.

Não existe uma confirmação de que Marcão será o responsável por comandar o Tricolor diante de Sampaio Corrêa, Volta Redonda, Maricá e Fluminense. O clube precisa definir pendências e concluir o planejamento para a próxima temporada, como o nome do técnico e o local em que será feira a pré-temporada.

Isaque durante aquecimento no jogo entre Fluminense e Cuiabá (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Mudanças no Fluminense para 2025

Além da definição da utilização de jovens de Xerém no início do estadual, o Fluminense já iniciou uma remodelação do elenco para a próxima temporada. Jan Lucumí, Marquinhos e Felipe Alves não retornam ao Tricolor.

O zagueiro Felipe Melo, que tem contrato até 31 de dezembro, também não está nos planos do clube e está em viagem na Turquia. O meia Gabriel Pires também não é considerado como parte do Time de Guerreiros para 2025.