Fluminense anuncia a contratação de Guilherme Arana

O Fluminense anunciou a contratação de Guilherme Arana, seu segundo reforço para a temporada de 2026. O lateral chegou ao Rio de Janeiro neste sábado (3), realizou os exames médicos e assinou até 2029 com o Tricolor.

Com o staff do jogador, as bases contratuais estavam acordadas, faltando o acerto com o Atlético-MG, que se deu nos últimos dias. Assim, o lateral chega para disputar a lateral esquerda com Renê e Fuentes, que tem futuro incerto no Flu.

— É um orgulho imenso, tanto para mim quanto para a minha família. Estamos muito felizes e ansiosos para essa trajetória que tenho certeza de que será muito abençoada e de muitas alegrias. A expectativa é muito alta. Espero contribuir da melhor maneira para ajudar sempre o Fluminense, que é uma grande instituição, e para dar alegrias ao torcedor. Estou muito feliz com esse momento, de estar chegando a um clube dessa grandeza — afirmou Arana.

No planejamento tricolor, o jogador é visto como um lateral experiente, regular e com boa capacidade ofensiva. Ele se junta aos jogadores que iniciaram a pré-temporada no CT Carlos Castilho.

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Timão, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Pelo Galo, foi titular em 43 dos 45 jogos da temporada, contribuindo com dois gols e duas assistências. Ao longo de seu período em Minas Gerais, disputou 271 partidas, sendo titular em 255. Ao todo, soma 23 gols e 37 assistências, além dos títulos do Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e seis taças do Campeonato Mineiro (2020 a 2025).

Mattheus Montenegro e Guilherme Arana no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Atlético-MG se despede de Arana

Jogador do Atlético por seis temporadas, o clube publicou mensagens de despedida para Arana nas redes sociais. O clube exaltou a passagem vitoriosa do lateral e agradeceu pela dedicação.

— ObriGalo, Arana! O Atlético se despede de um dos atletas mais vitoriosos de sua história. Com a nossa camisa, Guilherme Arana participou das conquistas da Supercopa do Brasil (2022), Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021) e Hexacampeonato Mineiro (2020 a 2025). A Massa e o Clube agradecem pela dedicação, pelo carinho com a torcida e pela identificação com nossas cores. Desejamos sucesso na sequência da carreira.

Números de Guilherme Arana pelo Atlético-MG

Arana pelo Atlético em 2025, segundo dados do Sofascore:

49 jogos (43 titular) 2 gols 2 assistências 1.0 passe decisivo por jogo 1.3 finalizações por jogo (0.4 no gol) 24% de acerto no cruzamento 6 grandes chances criadas 0.5 dribles certos por jogo 89% de acerto no passe 0.9 desarmes por jogo 0.8 interceptações por jogo 4.3 bolas recuperadas por jogo 47% eficiência nos duelos 0.7 faltas por jogo 9 cartões amarelos 2 cartões vermelhos

Arana pelo Atlético-MG desde 2020, segundo dados do Sofascore