Mário abre o jogo sobre saída de Renato do Fluminense: ‘Estava desgastado’

Na apresentação de Luis Zubeldía, novo treinador do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt falou pela primeira vez após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana e o pedido de demissão de Renato Gaúcho. O mandatário ressaltou que não havia intenção da diretoria em trocar o comando técnico durante a temporada e garantiu que a meta do clube segue sendo a classificação à Conmebol Libertadores.

— Eu fui surpreendido, o Renato disse que não queria continuar e tudo que ele falou na entrevista foi o que aconteceu. Disse que estava desgastado com questões externas, estava chateado com algumas coisas que estava ouvindo e isso estava deixando ele desgostoso com o dia a dia, não com o Fluminense. Tentei demovê-lo da ideia, porque ainda tínhamos coisas a conquistar, mas ele estava irredutível. Ficamos surpresos e tristes. A gente tinha uma relação excelente, mas futebol é assim, faz parte.

O dirigente reforçou que a queda para o Lanús foi dolorosa, mas lembrou que o Tricolor ainda disputa a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco e briga por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro. Ele ainda destacou que a campanha de 2025, com semifinal de Copa nacional e 4º lugar no Mundial de Clubes, mantém o clube no caminho considerado positivo pela diretoria.

— Nós consideramos a temporada boa, dentro da nossa expectativa e da expectativa da nossa torcida. Ainda pode se transformar em uma temporada ótima se conquistarmos o título da Copa do Brasil, somos semifinalistas. Fomos quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes e, no Brasileiro, em razão de estar nas três competições, poderíamos estar um pouco mais acima, mas temos condições de buscar a vaga na Libertadores, que é um compromisso nosso internamente.

Zubeldía já comandou dois treinos no Fluminense

Luis Zubeldía desembarcou no Rio na manhã de sexta-feira (26). Ele seguiu direto para o CT Carlos Castilho e comandou a primeira atividade com o elenco. À tarde, o nome treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e por isso ele já está apto a ficar à beira do gramado pelo Fluminense.

Antes da coletiva deste sábado, o técnico comandou o último treino da equipe para o clássico deste domingo, no Maracanã.

Além de Zubeldía, a comissão técnica conta com os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.