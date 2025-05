Fluminense está escalado para partida contra GV San José

O Fluminense está escalado para enfrentar o GV San José, pela Sul-Americana. A partida, válida pela 4ª rodada da fase de grupos, acontece nesta quinta-feira (8), às 21h30, no estádio Hernando Siles, e terá transmissão exclusiva da Paramount+.

Na segunda rodada, quando se enfrentaram no Maracanã, o Tricolor goleou por 5 a 0. Agora, precisa vencer para retomar a liderança após a vitória do Once Caldas.

Escalação do Fluminense

Facundo Bernal é titular e capitão do Fluminense contra o GV San José(Foto: Marina Garcia/FFC)

Por conta do desgaste, o Fluminense não levou os jogadores titulares. Fábio, Freytes, Ignácio, Samuel Xavier, Fuentes, Martinelli, Ganso, Lima, Keno, Arias, Canobbio e Everaldo ficaram no Rio de Janeiro, assim como Thiago Silva, que estava em transição, e Cano, em tratamento por lesão no joelho esquerdo.

Renato Gaúcho também é um "desfalque" para a partida. O treinador não viajou por recomendação médica, pois realizou uma ablação para corrigir uma arritmia quando ainda defendia o Grêmio. Dessa forma, o auxiliar Alexandre Mendes comandará o time.

Diante disso, o Fluminense está escalado com: Vitor Eudes; Guga, Manoel, Thiago Santos e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Lezcano; Kevin Serna, Lavega e Paulo Baya.

Escalação do GV San José

O GV San José, do técnico Eduardo Villegas, está escalado da seguinte forma: Poveda, Ramallo, Landa, Seimandi e Roca; Bajarno, Ribera, Arismendi e Vasquez; Rocca e López Pissano.