Adversário do Fluminense na Sul-Americana, GV San José não vence há sete jogos

O Fluminense volta a campo pela Sul-Americana nesta quinta-feira (8), às 21h30, para enfrentar o GV San José. Enquanto o Flu engatou duas vitórias consecutivas no Brasileirão e está invicto na competição continental, o adversário da vez não vence há sete jogos.

Somando os jogos pela División Profesional, pela Copa División Profesional e Sul-Americana, são cinco derrotas e dois empates. Na Sul-Americana, o GV San José perdeu duas vezes e empatou uma, o único ponto conquistado até agora.

Fluminense deu início à sequência negativa do GV San José

Fluminense venceu o San José no Maracanã (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Dos últimos sete jogos disputados, o GV San José sofreu 22 gols, uma média de mais de três por partida. A sequência de resultados negativos começou justamente contra o Fluminense, pela segunda rodada da Sul-Americana, quando foi goleado por 5 a 0 no Maracanã. Antes disso, acumulava quatro jogos sem perder, sendo três vitórias e um empate.

Depois de ser derrotado no Rio de Janeiro, foi novamente goleado, mas pelo The Strongest, por 4 a 0. Em seguida, perdeu por 2 a 0 para o Always Ready, por 3 a 2 para o Once Caldas, empatou com ABB e San Antonio e, por fim, voltou a perder, sofrendo dura derrota por 5 a 1 para o Blooming.

Com seis rodadas disputadas da División Profesional, a equipe Orureña está em sétimo lugar, com sete pontos. No entanto, no quesito mandante, estão em 11º de 16, com apenas uma vitória de três possíveis em casa.

Na Sul-Americana, há ainda um agravante: por problemas de regulamentação, os bolivianos não poderão jogar no seu estádio, o Jesús Bermúdez, em Oruro. Isso porque a Conmebol exigia que fossem feitas algumas melhorias no local e a diretoria boliviana não atendeu as exigências a tempo. A cidade de Oruro fica a mais de 200km de distância de La Paz, uma viagem de cerca de três horas e meia de carro.

Jogos restantes para Fluminense e GV San Jose na Sul-Americana

Depois do confronto contra os Orureños, o Fluminense terá pela frente dois jogos no Maracanã. Primeiro contra o Unión Española, no dia 14 de maio (quarta-feira), às 19h, e para fechar, recebe o Once Caldas, no dia 29 (quinta-feira), às 21h30. Por sua vez, o GV San José viaja para a Colômbia para enfrentar o Once Caldas no dia 15 (quinta-feira), às 23h (de Brasília) e encerra a fase de grupos no Chile, contra a Unión Española, no dia 29, às 21h30 (de Brasília).

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para a próxima fase. Os segundos colocados disputam um mata-mata para definir quem avança na competição.