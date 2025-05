Veja os clubes que mais faturaram na Sul-Americana até o momento

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 caminha para a reta final. Com o encerramento da quarta rodada nesta quinta-feira (9), já é possível identificar quais clubes brasileiros estão se destacando não apenas dentro de campo, mas também nas finanças. Isso porque a Conmebol premia os participantes com bônus a cada vitória conquistada na competição.

Todos os sete clubes brasileiros que disputam a Sul-Americana receberam US$ 900 mil (R$ 5,17 milhões) como cota fixa pela participação na fase de grupos. No entanto, há um adicional de US$ 115 mil (R$ 660 mil) por cada vitória, o que cria uma disparidade financeira importante logo nos primeiros jogos.

💸 Grêmio e Fluminense na frente

Até o momento, Grêmio e Fluminense são os times brasileiros com mais vitórias (2) e, portanto, os maiores faturamentos na competição. Cada um já acumulou US$ 1,13 milhão (R$ 6,49 milhões) somando a cota fixa e os bônus por vitórias.

Veja como está o ranking de faturamento entre os brasileiros:

Grêmio – 2 vitórias → US$ 1,13 milhão (R$ 6,49 mi)

– 2 vitórias → Fluminense – 2 vitórias* → US$ 1,13 milhão (R$ 6,49 mi)

– 2 vitórias* → Atlético-MG – 1 vitória* → US$ 1,015 milhão (R$ 5,83 mi)

– 1 vitória* → Corinthians – 1 vitória → US$ 1,015 milhão (R$ 5,83 mi)

– 1 vitória → Vasco – 1 vitória → US$ 1,015 milhão (R$ 5,83 mi)

– 1 vitória → Cruzeiro – 0 vitórias → US$ 900 mil (R$ 5,17 mi)

– 0 vitórias → Vitória – 0 vitórias → US$ 900 mil (R$ 5,17 mi)

*Atlético-MG e Fluminense ainda jogam nesta quinta-feira e podem subir no ranking.

📊 Premiação total pode ultrapassar R$ 45 milhões

Além das cotas iniciais, a Conmebol pagará premiações crescentes nas fases seguintes: US$ 500 mil pelo playoff, US$ 600 mil nas oitavas, US$ 700 mil nas quartas, US$ 800 mil na semi, US$ 2 milhões ao vice e US$ 6,5 milhões ao campeão. Somando todos os bônus possíveis, um clube pode arrecadar mais de R$ 45 milhões até o título.

A Sul-Americana segue como uma das principais fontes de receita para clubes do continente, especialmente para os que avançam com força na fase de grupos. O desempenho nas próximas rodadas será decisivo — dentro e fora de campo.

