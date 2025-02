O Fluminense está definido para entrar em campo pela primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Águia de Marabá, às 19h30 desta quarta-feira (26), no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).

Mano Menezes modificou o time que garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, contra o Bangu. As principais mudanças estão no meio-campo e no ataque.

No meio-campo, Otávio fará a estreia com a camisa tricolor, e Lima será titular. Com isso, Jhon Arias passa para o ataque, no lugar de Riquelme.

O sistema defensivo também está modificado. Na lateral direita, Guga começa a partida no lugar de Samuel Xavier.

Escalação do Fluminense contra o Águia de Marabá:

O Fluminense vem a campo com: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Fuentes; Otávio, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Canobbio e Germán Cano.

ÁGUIA DE MARABÁ (Técnico: Sílvio Criciúma)

Axel; Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires; Lucas Silva, Jonata Bawstos e Germano; Kukri, Érico Júnior e Murilo Gabriel.

