Fluminense tem 100% de aproveitamento em estreias de Copa do Brasil há 10 anos

Com 100% de aproveitamento nos últimos 10 anos em estreias de Copa do Brasil, o Fluminense busca um novo triunfo seguido de uma classificação à segunda fase do torneio diante do Águia de Marabá. O grande desempenho é um fator que joga a favor do Tricolor, nesta quarta-feira (26).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Desde 2020, o Time de Guerreiros não disputava a Copa do Brasil em uma fase tão embrionária, mas o Fluminense conquistou sucesso nos jogos únicos do torneio. A última vez que o Tricolor saiu de campo derrotado em sua estreia na competição foi em 2014 diante do Horizonte, do Ceará, por 3 a 1.

De lá para cá, o Fluminense encarou Paysandu (duas vezes), Tombense, Globo, Caldense, River-PI, Moto Club, Bragantino, Vila Nova e Sampaio Corrêa. Em todos os jogos únicos ou iniciais dentre os que foram decididos em duas partidas, o Tricolor saiu vitorioso.

continua após a publicidade

Após um início de ano ruim, a equipe de Mano Menezes conquistou classificação às semifinais do Campeonato Carioca com a 3ª colocação geral na Taça Guanabara. Menos pressionado, o comandante busca estender a boa fase e seguir vivo na segunda competição nacional mais relevante.

No Pará, o Fluminense também possui uma lembrança recente muito positiva de uma vitória por 3 a 0 sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil 2023. No confronto, Germán Cano, Keno e John Kennedy foram os autores dos gols do triunfo em duelo realizado também no Estádio Mangueirão.

continua após a publicidade

Embora tenha a chance de poupar parte do elenco principal, o Fluminense segue sendo favorito para avançar sobre o Águia de Marabá, na Copa do Brasil. Enquanto o plantel do Tricolor é avaliado em R$ 386 milhões, o Águia de Marabá vale R$ 1,5 milhão, segundo dados do site "Transfermarkt".