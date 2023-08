Após receber o cartão vermelho com o auxílio do VAR por conta da lesão gravíssima, mas acidental cometida em Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, o atleta foi julgado pelo Comitê Disciplinar, que aplicou uma suspensão de três partidas. O Tricolor não poderia entrar com recurso sobre a decisão, pois o Código Disciplinar só permite essa ação em casos de suspensões de, no mínimo, quatro jogos.