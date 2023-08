- O Fluminense apresentará ainda esta semana um recurso a Conmebol buscando a anulação do julgamento. Isto porque, a defesa do clube foi apresentada ontem, dia 9 de agosto (prazo previsto na lei) e solicitava a oitiva do atleta Marcelo para que pudesse explicar o que ocorreu no lance na Argentina. Para surpresa do Departamento Jurídico do Fluminense, o Tribunal da Conmebol ignorou o pedido de depoimento de Marcelo e proferiu decisão logo no dia seguinte da apresentação da defesa escrita. Diante disso, os advogados do Fluminense irão apresentar o recurso pedindo anulação do julgamento pela falta de análise das provas solicitadas.