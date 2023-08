- O Marcelo é muito importante para a gente. É um jogador experiente, com qualidade. Ficamos chateados com essa decisão. A gente quer contar com o Marcelo, mas nossa equipe tem que estar preparada. Se o Marcelo não puder jogar, a gente sabe que quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Ele treinou super bem. Eu o senti diferente depois do lance que aconteceu lá (contra o Argentinos Juniors), ele ficou muito triste, mas hoje estava super bem.