Fluminense divulga relacionados da estreia no Brasileirão com Savarino

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Jogo deve marcar a estreia de Savarino, recém-contratado junto ao Botafogo.

A partida marca o retorno do técnico Luis Zubeldía ao comando da equipe à beira do campo, após liberação médica. O treinador ficou afastado nas últimas semanas por conta de um procedimento cardíaco e volta justamente na abertura da principal competição nacional.

O Tricolor chega embalado após vencer o Flamengo no clássico do último domingo, pelo Campeonato Carioca, e inicia o Brasileirão com a base que vem sendo utilizada neste começo de temporada. A lista conta com nomes experientes, jovens que ganharam espaço recentemente e reforços já integrados ao elenco.

Relacionados do Fluminense

Goleiros:

Fábio, Gustavo Félix e Vitor Eudes

Defensores:

Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier

Meio-campistas:

Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso

Atacantes:

Agustín Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Santi Moreno

O duelo contra o Grêmio será o primeiro compromisso do Fluminense no Brasileirão 2026 e acontece diante da torcida tricolor no Maracanã. A expectativa é de um início forte na competição, aproveitando o bom momento da equipe e a sequência positiva em casa sob o comando de Zubeldía.

