Com Maracanã como trunfo, Nonato mira estreia no Brasileirão: 'Estamos confiantes'
Tricolor enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira
Dono da segunda melhor campanha como mandante no Brasileirão de 2025, o Fluminense tem o Maracanã como trunfo para enfrentar o Grêmio na estreia de 2026. A estreia é nesta quarta-feira (28), às 19h30.
Liderando seu grupo no Carioca e vindo de uma vitória com boa atuação sobre o Flamengo, o Tricolor chega para o duelo com a confiança em alta. Titular no clássico, Nonato destacou a importância do resultado e do desempenho neste início de temporada.
— Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nós conseguimos ter uma grande atuação coletiva para sair com a vitória. Ainda estamos aquecendo os motores para a temporada, entrando em ritmo de jogo e se adequando fisicamente. Por isso, essa vitória foi ainda mais importante, nos dá tranquilidade para trabalhar pensando nos próximos desafios. - disse o meia.
Em 2025, foram 14 vitórias, um empate e apenas três derrotas jogando no Maracanã, onde Zubeldía está invicto no comando do clube. O treinador, inclusive, retorna à beira do campo nesta quarta, depois de se recuperar de uma angioplastia.
— Fizemos uma grande campanha no ano passado e encerramos o Brasileirão como um dos melhores mandantes da competição. Sabemos da nossa força, da nossa capacidade e que somos muito poderosos junto da torcida tricolor. Estamos confiantes de que podemos construir um bom resultado nesta primeira rodada e começar bem o Brasileirão.
Próximos jogos do Fluminense no Brasileirão
A tabela está destrinchada somente até a oitava rodada. Veja os jogos do Fluminense no Brasileirão:
- 1ª rodada: 28/1, quarta-feira, 19h30: Fluminense x Grêmio
- 2ª rodada: 5/2, quinta-feira, 19h: Bahia x Fluminense
- 3ª rodada: 12/2, quinta-feira, 19h30: Fluminense x Botafogo
- 4ª rodada: 25/2,quarta-feira, 21h30: Palmeiras x Fluminense
- 5ª rodada: 12/3, quinta-feira, 19h: Remo x Fluminense
- 6ª rodada: 15/3, domingo, 16h: Fluminense x Athletico
- 7ª rodada: 18/3, quarta-feira, 21h30: Vasco x Fluminense
- 8ª rodada: 21/3, sábado, 18h30: Fluminense x Atlético-MG
