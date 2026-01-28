Dono da segunda melhor campanha como mandante no Brasileirão de 2025, o Fluminense tem o Maracanã como trunfo para enfrentar o Grêmio na estreia de 2026. A estreia é nesta quarta-feira (28), às 19h30.

Liderando seu grupo no Carioca e vindo de uma vitória com boa atuação sobre o Flamengo, o Tricolor chega para o duelo com a confiança em alta. Titular no clássico, Nonato destacou a importância do resultado e do desempenho neste início de temporada.

— Sabíamos que o jogo seria difícil, mas nós conseguimos ter uma grande atuação coletiva para sair com a vitória. Ainda estamos aquecendo os motores para a temporada, entrando em ritmo de jogo e se adequando fisicamente. Por isso, essa vitória foi ainda mais importante, nos dá tranquilidade para trabalhar pensando nos próximos desafios. - disse o meia.

Em 2025, foram 14 vitórias, um empate e apenas três derrotas jogando no Maracanã, onde Zubeldía está invicto no comando do clube. O treinador, inclusive, retorna à beira do campo nesta quarta, depois de se recuperar de uma angioplastia.

— Fizemos uma grande campanha no ano passado e encerramos o Brasileirão como um dos melhores mandantes da competição. Sabemos da nossa força, da nossa capacidade e que somos muito poderosos junto da torcida tricolor. Estamos confiantes de que podemos construir um bom resultado nesta primeira rodada e começar bem o Brasileirão.

Próximos jogos do Fluminense no Brasileirão

A tabela está destrinchada somente até a oitava rodada. Veja os jogos do Fluminense no Brasileirão:

1ª rodada : 28/1, quarta-feira, 19h30: Fluminense x Grêmio

: 28/1, quarta-feira, 19h30: x Grêmio 2ª rodada : 5/2, quinta-feira, 19h: Bahia x Fluminense

: 5/2, quinta-feira, 19h: Bahia x 3ª rodada : 12/2, quinta-feira, 19h30: Fluminense x Botafogo

: 12/2, quinta-feira, 19h30: x Botafogo 4ª rodada : 25/2,quarta-feira, 21h30: Palmeiras x Fluminense

: 25/2,quarta-feira, 21h30: Palmeiras x 5ª rodada: 12/3, quinta-feira, 19h: Remo x Fluminense

12/3, quinta-feira, 19h: Remo x 6ª rodada : 15/3, domingo, 16h: Fluminense x Athletico

: 15/3, domingo, 16h: x Athletico 7ª rodada : 18/3, quarta-feira, 21h30: Vasco x Fluminense

: 18/3, quarta-feira, 21h30: Vasco x 8ª rodada: 21/3, sábado, 18h30: Fluminense x Atlético-MG