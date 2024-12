‘Fluminense entendeu o que precisava fazer’, avalia Mano sobre desafio de enfrentar o Palmeiras

Mano Menes, técnico do Fluminense, concedeu entrevista coletiva após a vitória sobre o Palmeiras neste domingo (8), resultado que garantiu a permanência da equipe na Série A do Brasileirão e uma vaga na próxima Sul-Americana. Mano elogiou a atuação da equipe perante um Palmeiras que ainda lutava para ser campeão brasileiro.

- A equipe iniciou bem o jogo, estava muito bem preparada para a partida e sai daqui com essa vitória primeiro porque soube aproveitar os seus momentos, sobre evitar a qualidade de jogo que o Palmeiras tem aqui. A equipe entendeu bem o que a gente precisava fazer. A gente fez uma boa parte defensiva com o Serna pela direita, porque era uma preocupação que a gente tinha. Fazer essa linha para encostar mais Estêvão, que é um jogador driblador completo, que faz tudo bem. A gente não podia deixar essa bola chegar tantas vezes. No primeiro tempo nós conseguimos melhor, no segundo tempo já não conseguimos tão. O Palmeiras tirou o volante, colocou mais um meia, então a bola chegou mais lá. A última parte fizemos com três centrais nos laterais para poder suportar essa pressão que a gente sabia que viria - analisou o técnico.

Mano fez questão de afirmar que, apesar de lutar contra o rebaixamento até a última partida, o time se comportou bem nos últimos jogos, mesmo nos momentos mais difíceis.

- Acho que a equipe tá de parabéns, não por ter deixado para o último jogo, mas porque desde que aqui chegamos, tivemos 53% de aproveitamento. Pegamos a equipe com seis pontos, última na tabela, e fizemos um segundo turno entre os oito melhores, se eu não estiver enganado, muito próximo disso. Perdemos ponto pra caramba, mas tínhamos uma dívida grande para pagar. Por isso chegamos à última rodada nessa condição dramática. A equipe se comportou bem. Eu disse na entrevista de abertura, e falei aos jogadores, porque nessa hora vem muita coisa negativa. Essas coisas são tão fortes que ficam parecendo que você é muito ruim. Nos últimos 11 jogos, temos duas derrotas. Não estávamos tão mal assim. Deixamos escapar algumas oportunidades em casa, precisava vencer para a situação ficar melhor. Não conseguimos, porque a reta final é dura para todo mundo. Mas a equipe conseguiu fazer essa vitória aqui pela primeira vez em um dia muito especial para a gente.

Serna comemorando seu gol contra o Palmeiras no Arena Allianz Parque (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O técnico também explicou a mudança no time titular par a partida deste domingo.

- O Ganso não estava preparado ainda adequadamente para fazer o jogo intenso. Lesão lombar é muito chata e já não o colocamos no sintético lá contra o Athletico, e de novo era muito importante para a gente como equipe competir primeiro. Com Ganso não consigo fazer o tripé, pelo menos um tripé de verdade e com funções semelhantes. Às vezes você pode baixar um meia como o Ganso para ficar ali, mas ele não consegue fazer a função igual o outro médio. Tendo dois médios, Nonato e Lima, poderia fazer isso de forma mais equilibrada - iniciou o técnico e continuou.

- É necessário que o médio faça ultrapassagens, chegue na frente às vezes pelo lado, entre o extremo e o centroavante. Com Lima e Nonato conseguimos fazer isso de forma equilibrada. O Ganso me dá outras coisas, geniais, mas a equipe para essa ideia do que queríamos fazer aqui, ter Lima e Nonato era a melhor ideia. Mas tenho certeza absoluta que se não atingíssemos o objetivo o treinador seria o culpado, como sempre é no Brasil. Mas a gente precisa entender o que é a mecânica de uma equipe, o que é padrão, 4-3-3, 4-4-2 na hora de defender e passar para o torcedor o que é melhor para a gente não ouvir tanta bobagem - completou.

Com o resultado, o Fluminense terminou o campeonato na 13ª colocação, com 46 pontos.