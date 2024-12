Fluminense escapa do rebaixamento e Lima faz desabafo: ‘Não dava para terminar rebaixado’

O Fluminense superou o Palmeiras, neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou 1 a 0, no Allianz Parque, para a equipe carioca. A vitória do Flu garantiu não apenas a permanência na série A em 2025, como também a disputa da próxima edição da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️Fluminense vence o Palmeiras, evita rebaixamento e garante vaga na Sul-Americana

Ao final da partida o meio-campista Lima desabafou sobre o momento do Fluminense e projetou a temporada de 2025.

- Um alívio, sabíamos que seria difícil. No começo do ano nem passava na nossa cabeça. Alguns erros lá atrás causaram isso. Conseguimos a permanência na Série A depois da Libertadores e Recopa. Não dava para terminar rebaixado. Agora, diretoria organizar alguns erros para dar tudo certo em 2025. Entrega máxima. Achamos que íamos ganhar, também, mas precisa de algo a mais. Pecamos no início de Brasileiro, faltou. Agora, demos passo mais forte. - Concluiu o jogador.

➡️Fluminense evita rebaixamento e garante premiação milionária no Brasileirão

Com isso, o Fluminense termina o Brasileirão em 13º na tabela de classificação, com 46 pontos e vai embolsar uma premiação de R$ 17,8 milhões da Confederação Brasileira de Futebol. Para o próximo ano, a equipe carioca irá disputar a Série A do Brasileirão, o Super Mundial de Clubes, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade