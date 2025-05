Chileno é preso por suposto ato racista em Fluminense x Unión Española

O duelo entre Fluminense e Unión Española na última quarta-feira (14), no Maracanã, foi marcado por mais um possível caso de racismo no futebol. Um torcedor do clube chileno, identificado como Baltazar Martin Garcés Lopez, foi preso preventivamente pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) por supostos gestos racistas durante a partida válida pela quinta rodada da Sul-Americana.

Em contato com o Lance!, a assessoria da Polícia Militar (PMERJ) informou que o Bepe conduziu um chileno ao Juizado Especial do Torcedor por suspeita de injúria racial contra um vigilante. Segundo o portal "Ge", o homem foi primeiramente identificado por seguranças privados do estádio.

A partida entre Fluminense Unión Española marcou o início da campanha "Estamos Vigilantes", do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ) estarão presentes nos jogos de Libertadores e Sul-Americana nos estádios cariocas para prevenir atos racistas.

Fluminense x Unión Española: como foi o jogo?

Em campo, o Fluminense derrotou o Unión Española por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (14). Com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo, Keno e Samuel Xavier fizeram os gols da vitória, e o Tricolor voltou a vencer na Sul-Americana, assumindo provisoriamente a liderança do grupo F.

Agora, o Tricolor aguarda o confronto entre Once Caldas e GV San José, que jogam na quinta-feira (15), às 23h. Em caso de vitória do time colombiano, o Flu cai novamente para a segunda colocação e precisará vencê-los na última rodada, no Rio de Janeiro. No entanto, se perderem ou empatarem, a equipe brasileira se mantém na ponta e poderá jogar por um empate.