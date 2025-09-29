Fluminense: entenda condição física de Thiago Silva, substituído contra o Botafogo

Thiago Silva assustou os torcedores do Fluminense ao deixar o campo com dores no último domingo (28), durante a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã. O capitão foi substituído aos 42 minutos da segunda etapa, dando lugar a Ignácio, por conta de um incômodo no músculo anterior da coxa direita.

Conforme informou o clube, o zagueiro passa por exames de imagem nesta segunda-feira (29) para detctar se há lesão no local. A condição do ídolo tricolor, contudo, é vista com otimismo e pouca preocupação. A substituição no clássico aconteceu por precaução; ao Lance!, o Flu afirmou que o zagueiro "está bem"

Na noite de domingo (28), logo após a partida, Thiago Silva iniciou recuperação em casa. Por meio das redes sociais, ele compartilhou vídeo do tratamento e mandou recado à torcida.

— Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e recuperação! Não foi nada demais. Já estou aqui na recuperação — escreveu o veterano em story do "Instagram".

Thiago Silva enfrenta o Sport?

Mesmo que os exames de imagem não apontem lesão de Thiago Silva, a tendência é que o zagueiro não esteja à disposição para o duelo com o Sport, em Recife, na próxima quarta-feria (1º). Segundo informações do jornalista Victor Lessa, a ideia do Fluminense é preservar o jogador de 41 anos.

