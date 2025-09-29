Torcedores do Fluminense elegem melhor jogador em clássico no Maracanã

O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão. A estreia de Zubeldía contou com uma boa atuação coletiva do Tricolor das Laranjeiras, mas também com grandes exibições individuais. Ao Lance!, torcedores do time carioca elegeram o melhor jogador da partida: Martinelli.

Em votação no canal do Lance! Fluminense no Whatsapp, o meio-campista agradou a grande maioria. Em enquete encerrada às 11h, Martinelli recebeu 702 votos. No total, 1.078 tricolores participaram.

Com uma grande atuação no clássico, Martinelli deu assistência para o gol de Lima, já na reta final da partida. Após tirar o adversário da jogada apenas em jogo de corpo, ele deixou o companheiro em grande chance de finalização.

Martinelli em ação pelo Fluminense contra o Botafogo (Foto: Marcelo Gonçalves/ FFC)

🗳️ Confira o resultado da votação do melhor jogador do Fluminense na rodada

Martinelli – 702 votos

Cano – 215 votos

Acosta – 86 votos

Thiago Silva – 42 votos

Samuel Xavier – 33 votos

Veja os números de Martinelli em Fluminense x Botafogo

🅰️ 1 assistência

🧠 1 grande chance criada

🔑 2 passes decisivos

✅ 48/55 passes certos (87%!)

🆚 3 desarmes

🔐 7 ações defensivas (!)

Como foi o clássico no Maracanã

Fluminense e Botafogo fizeram um primeiro tempo disputado, em que tentaram ser ofensivos, mas pecaram no excesso de erros de passe. Se por um lado parte disso foi motivado pelo bom posicionamento das duas defesas, por outro havia também uma nítida falta de entrosamento entre algumas peças, especialmente no time alvinegro.

Estreando Luis Zubeldía como novo técnico, o Fluminense foi um pouco mais ousado. Serna, Canobbio e Cano formaram um trio ofensivo que exigiu da marcação do Botafogo. Davide Ancelotti, por sua vez, montou um time mais reforçado no meio-campo, e surpreendeu com Chris Ramos como único jogador de frente.

Ainda assim, o principal jogador de ataque do Botafogo no primeiro tempo foi o lateral-direito Vitinho, que em três oportunidades apareceu na área de Fábio em condições de concluir. Em uma delas, o goleiro fez grande defesa. E houve ainda um arremate de fora da área de Newton que carimbou o travessão tricolor.

Mas quem foi para o vestiário com vantagem no placar foi o Flu. Aos 33, Renê, Hércules e Lucho Acosto triangularam próximos à área, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam para afastar a bola e Cano, de cabeça, abriu o placar.

No segundo tempo o Fluminense voltou melhor. Com as linhas avançadas, o time empurrou o Botafogo para o campo de defesa, e fez 15 minutos de relativa pressão. A equipe alvinegra, por sua vez, não conseguia encaixar contragolpes por absoluta falta de objetividade de seus jogadores.

Foi aí que Davide Ancelotti tratou de corrigir a equipe. De uma só vez, colocou Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins em campo. O trio oxigenou o ataque e começou a empilhar oportunidades. Cuiabano, aos 24, fez boa jogada de linha de fundo, mas cruzou alto. Arthur Cabral, dois minutos depois, cabeceou por cima. Artur, aos 27, chutou forte por cima. Marlon Freitas fez o mesmo aos 31.

O grande número de chances perdidas acabou tendo o seu preço: aos 43, Martinelli fez passe em profundidade pela direita para Lima, que invadiu a área e chutou no lado oposto de Leo Linck, fechando o placar.