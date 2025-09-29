Lima encontra chance de recomeço no Fluminense após gol

Lima entrou no segundo tempo e marcou o gol que sacramentou a vitória por 2x0 do Fluminense no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista recebeu um belo passe e teve frieza para cortar o marcador, acertando um lindo chute de perna esquerda, sem chances para o goleiro do Alvinegro.

A última vez que Lima balançou as redes foi contra o Red Bull Bragantino, no início de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, alternou entre jogos como titular e reserva sob o comando de Renato Portaluppi. O jogador trabalhou internamente nos momentos em que teve menos chances e vê a mudança de treinador como uma nova oportunidade.

Lima comemora gol marcado contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O “Clássico Vovô” desse final de semana marcava a estreia do novo treinador do Fluminense, Luis Zubeldía. O gol de Lima pode significar uma nova sequência para o atleta, que é um dos mais utilizados do clube nos últimos anos.

Contratado em 2023, Lima soma 153 partidas com a camisa do Fluminense, com 16 gols e 9 assistências. O camisa 45 foi peça importante no título da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024.