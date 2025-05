O Maracanã recebe o confronto entre Fluminense e Once Caldas, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida, que vale a liderança do grupo F, será nesta quinta-feira (29), às 21h30. Visando a classificação direta para as oitavas de final, Renato Gaúcho vai com força total contra o time colombiano.

Em segundo no grupo F, com 10 pontos, o Flu precisa vencer para classificar em primeiro lugar. Isso porque o Once Caldas, atual líder, tem 12 pontos e pode jogar pelo empate. O segundo colocado ainda poderá ir às oitavas, mas terá que passar pelos playoffs contra um time eliminado da Libertadores.

Provável escalação do Fluminense

O Fluminense está embalado pela vitória de virada sobre o Vasco, pelo Brasileirão, e com três vitórias nos últimos quatro jogos disputados. Na ausência de Cano, que ainda se recupera da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, o Tricolor conta com Everaldo para balançar as redes. O camisa 9 tem dois gols na Sul-Americana e cinco na temporada, além de três assistências.

Para a partida, Renato Gaúcho também segue sem contar Otávio (tendão de Aquiles), Agustin Canobbio (fratura do osso zigomático do rosto) e Facundo Bernal (lesão muscular na coxa). Os uruguaios, no entanto, progrediram na recuperação e o volante já está em transição para os trabalhos com o grupo.

Poupados no clássico, a tendência é que o treinador tenha Samuel Xavier e Keno à disposição. O lateral direito não jogou pois sentiu dores na coxa na partida anterior, contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil. Já o atacante, está passando por um controle de carga e não foi relacionado. A última partida de Keno foi justamente pela Sul-Americana, quando marcou um dos gols da vitória sobre o Unión Española.

Assim, a provável escalação é: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Keno) e Everaldo.

Guga comemora seu gol na vitória sobre o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Despedida do Maracanã antes do Mundial

Faltando cerca de duas semanas para a estreia no Mundial de Clubes, este jogo será a despedida do Fluminense do Maracanã antes da competição. A partida seguinte, pelo Brasileirão, será no domingo (1), contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre. Segundo o "ge", mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. O Tricolor estreia na competição no dia 16 de junho, contra o Borussia Dortmund, no Metlife Stadium.

Cenários do Fluminense na Sul-Americana e possíveis adversários

➡️ Oitavas, premiação e mais: o que está em jogo para o Fluminense na Sul-Americana

Se vencer e passar em primeiro, o adversário do Fluminense será definido por sorteio: os classificados diretamente estarão no pote 1, enquanto os times que avançarem dos playoffs ocuparão o pote 2. No entanto, se ficar em segundo, o confronto será definido conforme a campanha, de modo que o melhor da Sul-Americana enfrente o pior da Libertadores e assim sucessivamente.

A fase de grupos das duas competições termina nesta quinta, mas já há algumas definições. Na Sul-Americana, Universidad Católica, Huracán, Mushuc Runa e Lanús garantiram a vaga direta nas oitavas. NA Libertadores, Universidad de Chile, Independiente Del Valle, Alianza Lima e San Antonio são os times que ficaram em terceiro e jogarão os playoffs.