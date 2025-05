A Conmebol divulgou o árbitro escalado para Fluminense x Once Caldas, que acontece nesta quinta-feira (29), às 21h30, no Maracanã. O juiz Dario Herrera, escolhido para o confronto pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, já apitou outras cinco partidas do Tricolor, inlcusive uma marcante em 2023.

O árbitro argentino estreou na função em 2013 e desde 2015 está no quadro da Fifa. Aos 40 anos, já foi escalado para dois jogos da Copa América e sete das Eliminatórias Sul-Americanas, além de 44 da Libertadores, 24 da Sul-Americana e mais de 300 em torneios nacionais da Argentina, conforme dados do Sofascore.

Dario Herrera apita a partida ao lado dos assistentes conterrâneos Cristian Navarro e Pablo Gonzalez, e, no VAR, Silvio Trucco. O vencedor do confronto garante a primeira colocação do Grupo F e a classificação direta às oitavas de final. Em caso de derrota do Flu ou empate, a equipe carioca disputará os playoffs contra um time eliminado da Libertadores.

Retrospecto em jogos do Fluminense

Libertadores 2023: Fluminense 2 x 2 Internacional

Das cinco partidas que apitou do Tricolor, três terminaram em vitória, um em empate e um em derrota. Destas, a mais marcante foi o empate em 2 a 2 com o Internacional na ida da semifinal da Libertadores de 2023, com gol de Cano na reta final quando o Flu tinha um jogador a menos.

Na ocasião, Samuel Xavier foi expulso ainda no primeiro tempo por faltas em Enner Valencia. Aos 40, impediu que o jogador progredisse ao ataque após ganhar de Nino na marcação e levou o primeiro amarelo. Depois, aos 44, entrou com força excessiva em dividida com o equatoriano e foi punido com o segundo.

continua após a publicidade

O Colorado aproveitou a vantagem e Hugo Mallo empatou o jogo nos acréscimos, virando no segundo tempo com Alan Patrick. No entanto, o time então comandado por Diniz buscou o empate em gol improvável de Cano, que finalizou de costas para o gol.

Cano comemora seu gol com Nino na Libertadores de 2023 (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Libertadores 2024: Cerro Porteño e Grêmio

Em 2024, apitou dois jogos pela Libertadores e ambos tiveram jogadores adversários expulsos: na vitória por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño, no Maracanã, Christian Javier Báez recebeu o segundo amarelo ao fazer falta em Ganso no limite da área. Poucos minutos depois, o camisa 10 aproveitou o espaço e marcou o gol que deu números finais ao placar.

Nas oitavas de final, contra o Grêmio, Dario Herrera comandou o jogo em Porto Alegre. O Fluminense perdeu por 2 a 1, de virada. Lima abriu o placar e Reinaldo marcou duas vezes. Dez minutos depois do segundo gol, perto dos 40 do segundo tempo, Rodrygo Ely recebeu vermelho direto por conduta violenta sobre Ganso.

Millonarios 1 x 2 Fluminense - Libertadores 2022

Ainda pela Libertadores, na fase preliminar, o árbitro apitou o jogo do Fluminense contra o Millonarios, na Colômbia. O time da casa saiu na frente com gol de Eduardo Sosa, que seria expulso aos 18 minutos, ao levar o segundo amarelo depois de fazer falta violenta em William Bigode. Com um a mais, David Braz empatou e Cano concretizou a vitória. O argentino entrou aos 38 do primeiro tempo no lugar de Fred, que saiu lesionado.

Universidad Católica 1 x 2 Fluminense - Sul-Americana 2017

Este foi o único dos cinco jogos em que não houve nenhuma expulsão. No Estádio Olimpico Atahualpa, no Equador, Marlon Freitas e Henrique Dourado marcaram na vitória por 2 a 1 do Fluminense na segunda rodada do mata-mata. Na sequência, o Flu passaria pela LDU e cairia nas quartas de final para o Flamengo.