Fluminense enfrenta o Internacional nas oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense terá o Internacional pela frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Campeão em 2007, o Tricolor tenta dar o próximo passo rumo ao bicampeonato diante de seu algoz da final de 1992.

O sorteio que definiu o confronto aconteceu nesta segunda-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A classificação será disputada em jogos em dois jogos. A ida está prevista para acontecer entre os dias 29 e 31 de julho, enquanto a volta será entre 5 e 7 de agosto.

Relembre a trajetória do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense iniciou a competição na primeira fase e até o momento não levou sustos. Na estreia, goleou o Águia de Marabá por 8 a 0 em jogo realizado no Mangueirão, em Belém. Depois, enfrentou o Caxias, no Centenário e encontrou mais resistência, mas venceu por 2 a 1. Até esta etapa, a classificação era disputada em jogo único.

Já na terceira fase, começaram as definições em partidas de ida e volta. No primeiro jogo, o Flu venceu a Aparecidense por apenas 1 a 0, no Maracanã. O clube foi dominante e teve muito volume de jogo, mas teve dificuldade em converter as chances em gol. Com isso, poderia empatar na volta, mas deslanchou e ganhou por 4 a 1 no Mané Garrincha.

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Data das próximas fases da Copa do Brasil

Oitavas de final: 29-31 de julho (jogos de ida); 5-7 de agosto (jogos de volta)

Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta)

Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta)

Finais: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)