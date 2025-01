O Fluminense busca dois nomes no mercado de transferências para fechar o elenco do técnico Mano Menezes nesse início de 2025. O Tricolor segue de olho em um atacante e em um volante.

Recentemente, o clube carioca entrou em acordo com o Palmeiras pela contratação de Rony, que é tido como uma das prioridades do comandante para a temporada. No entanto, o jogador não aceitou as condições contratuais feitas pelo Fluminense, que possuem valores na mesma faixa do que é pago pelo Verdão ao atleta e com vínculo de quatro anos.

Ainda assim, o Tricolor não retirou a proposta e estaria disposto a reconsiderar a contratação de Rony caso o atacante demonstrasse interesse em vestir a camisa do Time de Guerreiros. O jogador não está nos planos do Palmeiras, e Leila Pereira afirmou publicamente que o atleta vive um fim de ciclo no clube.

- Acho que sim (é fim de ciclo). Como tudo na vida. O Rony já nos proporcionou alegrias imensas, mas acho que seria até bom pra ele novos ares. Mas se ele entende que não, ele é muito querido e continuará até o fim do contrato.

O Tricolor não trabalha necessariamente com a ideia da contratação de um camisa nove clássico, uma vez que já possui Germán Cano, Kauã Elias e Lelê. Especulado nas redes sociais, Alex Arce, da LDU, não está nos planos do Time de Guerreiros.

Outra prioridade do Fluminense é a contratação de um primeiro volante, mas mais experiente e mais rodado no futebol. O Tricolor conta com o jovem Facundo Bernal no elenco, enquanto Martinelli pode fazer a função, mas costuma atuar como um segundo homem de meio de campo.

No mês passado, o clube chegou a buscar a contratação de Cuellar, que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita. No entanto, o Fluminense se retirou da disputa quando soube que o colombiano estava em negociações com o Grêmio de forma paralela.