Canobbio se torna contratação mais cara da janela de transferências do Fluminense

A contratação de Canobbio se tornou a mais cara da janela de transferências de janeiro do Fluminense. O uruguaio custou aproximadamente seis milhões de euros (R$ 37,4 milhões na cotação atual) ao Tricolor por 80% dos direitos econômicos.

O atacante assinou um contrato válido por quatro anos com o Fluminense, embora mantenha 20% de seus direitos ao Athletico-PR. As informações foram dadas inicialmente pelo jornalista Victor Lessa e confirmadas pelo Lance!. O atleta treina com o Grupo 2 de forma integral e se prepara para a estreia do Campeonato Carioca a partir da 5ª rodada.

Na atual janela de transferências, o Tricolor já havia pago R$ 29 milhões ao Fortaleza pela contratação do volante Hércules. Além da dupla de quase R$ 70 milhões, o Time de Guerreiros acertou as compras de Joaquín Lavega e Juan Freytes, enquanto Marcelo Pitaluga e Renê chegaram sem custos aos cofres do clube carioca.

Negociação entre Fluminense e Athletico-PR por Isaac

Cria da base do Fluminense, Isaac deixou o Tricolor para vestir a camisa do Athletico-PR por três temporadas. Os valores da operação são desconhecidos, mas o clube carioca conseguiu manter 30% dos direitos econômicos do atleta em caso de uma venda no futuro.