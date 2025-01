Fluminense indica equipe mais experiente contra Volta Redonda; veja provável escalação

O Fluminense indica uma equipe com mais jogadores experientes contra o Volta Redonda, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Reforço do Tricolor na janela de transferências, Juan Freytes treinou com o Grupo 1, assim como Guga, Nonato e Ignácio.

O quarteto pode ser visto em campo pela primeira vez em 2025 nesta quarta-feira (15), no Raulino de Oliveira. O grupo se junta a Manoel, Vitor Eudes e Paulo Baya, que participaram da estreia do Time de Guerreiros no estadual diante do Sampaio Corrêa.

Além do tropeço na estreia, o Fluminense vê o Volta Redonda como o adversário mais complicado dentre as equipes de menor expressão. O Voltaço conquistou o título da Série C na última temporada e disputará a Série B em 2025.

Auxiliar permanente do Tricolor, Marcão seguirá contando com uma grande quantidade de jovens, como Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi. No entanto, o comandante deve ganhar o reforço de atletas mais renomados em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca.

Provável escalação do Fluminense: Vitor Eudes; Guga, Manoel, Ignacio e Freytes; Wallace Davi, Nonato e Isaque; Riquelme Felipe, João Neto e Paulo Baya.