Zenit faz oferta ao Fluminense por Arias; Tricolor aguarda decisão do atleta

O Zenis, da Rússia, fez uma nova oferta ao Fluminense pela contratação do colombiano Jhon Arias na janela de transferências. Enquanto isso, o Tricolor aguarda por uma decisão do atleta, que tem uma proposta de renovação com o Time de Guerreiros até junho de 2028.

A oferta feita pelo Fluminense faria com que Jhon Arias se tornasse um dos jogadores mais bem pagos da história do clube. No entanto, o atleta segue com o sonho de disputar a Champions League, o que joga contra uma transferência para o Zenit no momento.

Os russos ofereceram valores próximos ao que o Tricolor havia recebido na janela de transferências do meio de 2024 pelo Galatasaray. As informações foram dadas inicialmente pelo "ge" e confirmadas pelo Lance!.

Recentemente, o Palmeiras fez uma consulta ao Fluminense sobre Jhon Arias, mas recebeu a resposta de que o Tricolor não irá negociar o colombiano com clubes brasileiros. Uma saída do camisa 21 só será feita para a Europa.

Os grandes mercados do Velho Continente, como Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha encerram suas janelas de transferências no dia três de fevereiro. No entanto, os russos possuem até o dia 20 de fevereiro para convencer o colombiano a uma transferência.

