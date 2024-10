Fluminense eleva desempenho e aproveitamento defensivo mesmo sem Thiago Silva

Thiago Silva é referência na defesa do Fluminense desde que chegou ao clube (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 19/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense conseguiu elevar seu desempenho no returno do Brasileirão e manteve sequência sem sofrer gols, sem depender de Thiago Silva. O zagueiro, que não esteve à disposição por estar em um período de transição após sentir dores no calcanhar contra o Atlético-MG, na Libertadores, virou peça fundamental no setor defensivo desde a reestreia. Porém, sua ausência não afetou o sistema defensivo na vitória contra o Flamengo, pela 30ª rodada da competição.

Desde sua última lesão, o Monstro desfalcou o Time de Guerreiros por três jogos: na derrota contra o Atlético-GO por 1 a 0, e nas vitórias contra o Cruzeiro e o clássico contra o Flamengo, onde o Tricolor não foi vazado. Antes dos últimos triunfos, o clube ainda não havia vencido sem o defensor.

Na "Era Diniz", o Time de Guerreiros havia sido vazado em todas as partidas do Campeonato Brasileiro 2024. Mas os rivais vêm encontrando mais dificuldades para balançar as redes de Fábio desde as chegadas de Mano Menezes, mas também de Thiago Silva.

Em coletiva, o comandante elogiou o sistema defensivo do clube na segunda vitória consecutiva sem seu melhor nome da linha de defesa. O treinador também reforçou um papo que teve com Thiago Silva no período de Seleção Brasileira.

- Quando nós abordamos a questão de Thiago Silva, eu sempre fiz questão de deixar claro que Thiago Silva é um jogador muito acima da média, não tem discussão sobre isso, nem nada. Mas eu disse que a equipe já se defendia diferente e Thiago também estava tendo esse bom desempenho porque a equipe já estava melhor posicionada defensivamente, defensiva para um jeito de jogar, melhor, tá? Quando eu fui dirigir Thiago na Seleção Brasileira, ele jogava no Milan, e quando estávamos conversando sobre maneira de jogar, sobre desempenho, ele disse assim: 'Lá eu jogo muito protegido'. Quando você está protegido e tem a qualidade, que eles têm, naturalmente, você cresce.

Números do Fluminense com x sem Thiago Silva no Brasileirão

Com Thiago Silva

8 jogos

6 vitórias

1 empate

1 derrota

79.2% aproveitamento

9 gols marcados

2 gols sofridos

7 jogos sem sofrer gols

Sem Thiago Silva

21 jogos

3 vitórias

5 empates

13 derrotas

22.2% aproveitamento

15 gols marcados

28 gols sofridos

2 jogos sem sofrer gols

Com a vitória no clássico contra o Flamengo, o Fluminense chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (22), o Tricolor encara o Athletico-PR em jogo atrasado pela 17ª rodada da competição.