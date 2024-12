Fluminense e Vitória encerram conversas por Lucas Arcanjo

Fluminense e Vitória encerraram as conversas de negociação pela transferência do goleiro Lucas Arcanjo. Com isso, o goleiro seguirá no Rubro-Negro na próxima temporada, onde tem contrato até dezembro de 2026. A informação foi dada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Há cerca de 10 dias, o clube baiano havia pedido uma garantia financeira ao Tricolor pela compra do jogador, mas os cariocas não aceitaram a condição, uma vez que não é uma prática comum no futebol. Na sequência, o Vitória propôs um empréstimo do atleta mediante o pagamento de 50% do valor acordado entre as partes e com uma cláusula de compra obrigatória ao fim do empréstimo com os outros 50%.

Nesse cenário, o Vitória ainda receberia o goleiro Vitor Eudes e o ponta Isaac, mas o Fluminense não aceitou a condição proposta pelo clube baiano. Os cariocas gostariam de costurar a transferência com pagamentos previstos para 2025 e 2026, mas sem oferecer uma garantia bancária ou do patrocinador. Por conta de processos internos estabelecidos anteriormente para evitar calotes, o Rubro-Negro não cedeu a oferta do Tricolor.

Com isso, Mano Menezes segue com Fábio como titular absoluto, enquanto Vitor Eudes permanece no elenco e sendo opção imediata caso o veterano de 44 anos não possa atuar. Gustavo Ramalho segue como 3ª opção, como foi durante grande parte de 2024.

Por outro lado, o Vitória conta com Lucas Arcanjo em meio a um calendário com cinco competições em 2025. O jogador é tratado dentro do clube como um dos melhores atletas do país na posição e só aceitariam se desfazer do goleiro em caso de uma oferta considerada boa.